Солист группы «Корни» прокомментировал смерть Олега Яковлева

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Москва, 29 июня. Солист российской группы «Корни» Александр Бердников заявил, что скончавшийся экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев был для него примером.

Он отметил, что был знаком с ним в течение 15 лет. За это время он узнал, что Яковлев был добрым и отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь.

Бердников также рассказал, что Яковлев был для него старшим товарищем, сообщает «Комсомольская правда».

«Когда группа «Иванушки International» пришли к нам на «Фабрику звезд», я с этого момента смотрел, как они работают, как они выступают, и брал с них пример», — поделился воспоминаниями артист.

Напомним, Олег Яковлев умер в столичном медицинском учреждении в минувший четверг. В клинику он попал с тяжелой формой пневмонии. Позже родственники сказали, что он на протяжении долгого времени болел.