Сирия: курды предупредили Турцию о готовности к конфликту в провинции Алеппо

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Алеппо, 29 июня. Представители проамериканской коалиции сирийский курдов «Силы демократической Сирии» (SDF) предупредили Турцию о возможности открытой конфронтации между курдскими силами и армией Турции на севере Сирии, в провинции Алеппо.

В настоящее время, по словам высокопоставленного офицера SDF, существует «большая возможность открытой, ожесточенной конфронтации». Советник SDF Насер Хадж Мансур заявил Reuters о том, что проамериканская курдская коалиция приняла решение об открытом противостоянии с турецкими войсками, «если они пересекут определенную линию».

Мансур отметил, что удары турецкой артиллерии и авиации по курдским силам наносят «огромный время борьбе с террористами ИГ»* (группировка запрещена в России).

Напомним, ранее стало известно, что курдские силы народного ополчения и проамериканские SDF перебрасывают подкрепления в район Африна.

Между тем, на днях глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис объявил, что «курды получат от США столько оружия, сколько потребуется».

* Организация запрещена на территории РФ.