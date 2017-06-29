Минздрав РФ ответил на претензии Счетной палаты

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Москва, 29 июня. Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России по итогам проверки деятельности министерства здравоохранения. Как стало известно, бюджетная отчетность Минздрава недостоверна.

Палата также акцентировала внимание на недостижение ряда целевых показателей программы «Развитие здравоохранения» в части продолжительности жизни и обеспеченности врачами, неправильную оценку потребности в вакцине для профилактики пневмококковых инфекций.

Министерство, в свою очередь, приняло все меры по устранению замечаний Счетной палаты. Как сообщила пресс-служба Минздрава, при оценке ряда показателей применять инвентаризационный подход нельзя.

«Следует отметить, что при оценке тех или иных показателей не может применяться исключительно инвентаризационный подход без анализа сущности вопроса», — отметили в министерстве.

Напомним, ранее Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить распределение средств в Минобранауки страны.