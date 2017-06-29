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Украину могут наказать крупным штрафом за отсутствие на «Евровидении» представителя РФ
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    Украину могут наказать крупным штрафом за отсутствие на «Евровидении» представителя РФ

    12:44  29 Июня 2017
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    Украину могут наказать крупным штрафом за недопуск Самойловой до "Евровидения"

    Киев, 29 июня. Организаторы «Евровидения-2017» могут наложить крупный штраф на Украину из-за отсутствия российской певицы Юлии Самойловой на музыкальном конкурсе.

    Как сообщил источник Super в Европейском вещательном союзе, организаторы конкурса могут применить санкции к Киеву после обращения референтной группы, изучающей конфликт между Украиной и РФ. О наложении штрафа могут объявить уже сегодня. При этом санкции вряд ли коснутся России. Источник издания предполагает, что организаторы «Евровидения» ограничатся сожалением по поводу недопуска Самойловой до конкурса.

    Украину могут наказать крупным штрафом за недопуск Самойловой до "Евровидения"

    Добавим, ранее власти Швейцарии арестовали 15 миллионов евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения «Евровидения» в Киеве.

    Автор: Алексей Громов
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        Украину могут наказать крупным штрафом за отсутствие на «Евровидении» представителя РФ

        12:44 29 Июня 2017 214
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