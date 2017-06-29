Ракета-носитель Ariane-5 успешно вывела на орбиту Земли два спутника связи

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Кайенна (Франция), 29 июня. Ракета-носитель Ariane 5 Европейского космического агентства с успешно стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане и доставила на орбиту два спутника.

Космические аппараты предназначены для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Европы, Среднего Востока и Африки. Они были выведены на орбиту, спустя 39 минут после старта ракеты.

Глава Arianespace Стефан Израэль отметил, что этот старт стал восьмидесятым успешным запуском Ariane 5 за последние 14 лет.