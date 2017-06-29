Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой лидер ИГ провозгласил халифат

В Избранное

Мосул, 29 июня. Правительственные силы Ирака захватили старую мечеть ан-Нури в Мосуле, в которой лидер ИГ* («Исламское государство», ИГИЛ*; запрещено в РФ) Абу Бакр аль-Багдади три года назад провозгласил халифат. Об этом говорится в сообщении иракских военных.

На прошлой неделе минарет старинной мечети, на котором в 2014 году террористы ИГ повесили свой флаг, был взорван.

Захват мечети стал символической победой иракских вооруженных сил, которые более восьми месяцев борются за установление контроля над Мосулом, провозглашенным боевиками столицей «Исламского государства»*, передает Reuters.

* Организация запрещена на территории РФ.