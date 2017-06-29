Завербованного ИГИЛ террориста арестовали в Румынии

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Бухарест, 29 июня. Полиция Румынии арестовала 39-летнего мужчину, известного под прозвищем «Ибрагим», за распространение пропаганды террористов из международной группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) и попытки вербовки людей для отправки на войну в Сирии на стороне террористов.

Румынская разведка и Директорат по борьбе с организованной преступностью и терроризмом наблюдали за вербовщиком ИГИЛ* с 2015 года. Изначально внимание борцов с терроризмом привлекло то, что мужчина активно распространял в Интернете видеозаписи с казнями, производимые ИГ*.

«Данный гражданин неоднократно рассказывал о своем намерении отправиться в Сирию и присоединиться к террористами ИГИЛ, — рассказал офицер румынской разведки. — Гражданин Румынии стал сторонником радикальной формы ислама во время пребывания на территории другой страны ЕС, где он вступил в связь с членами террористической группировки».

Сообщника террористов арестовали после того, как он, предположительно стал готовиться к террористической атаке на военный объект.

* Организация запрещена на территории РФ.