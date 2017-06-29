Лидер группы «Руки вверх» Жуков назвал смерть Олега Яковлева большим горем

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Москва, 29 июня. Известный российский музыкант и солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков назвал скоропостижную смерть экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева настоящим горем.

Сегодня утром стало известно о смерти в возрасте 47 лет бывшего солиста популярной группы 90-х «Иванушки International» Олега Яковлева. Музыкант Сергей Жуков заявил, что испытал смешанные эмоции, узнав об уходе из жизни своего коллеги. Солист «Руки вверх» рассказал, что часто пересекался с Яковлевым по работе.

«Это очень грустно и страшно, в любом случае горе, так как остались семья, любимые люди и друзья. Олег был человеком добрейшим, абсолютно светлый, внеземной и вечно молодой», — сказал Жуков в интервью RT.

Отметим, что незадолго до смерти Яковлев был доставлен в реанимацию, медики диагностировали воспаление легких.