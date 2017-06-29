Алеппо: курды шлют подкрепление на север провинции для борьбы с армией Турции

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Алеппо, 29 июня. «Отряды народной самообороны» ведут борьбу с турецкими силовиками в районе кантона Африн.

Анкара намерена развернуть полномасштабную операцию на севере провинции Алеппо против отрядов курдского ополчения. Турция уже перебросила к курдскому кантону Африн бронетехнику, тяжелую артиллерию и подразделения спецназа. Населенные пункты курдов находятся под постоянным обстрелом.

YPG шлет свои подкрепления на север провинции Алеппо для противодействия Турецким силам. pic.twitter.com/3W1xPYCj1E — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 29, 2017

В своей операции Анкара задействовала группировки протурецких боевиков, ранее участвовавших в «Щите Евфрата». Сирийские источники отмечают, что курдский альянс «Отряды народной самообороны» перебрасывает на север Алеппо дополнительные силы для защиты своих территорий от Турции и боевиков.