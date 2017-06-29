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Порошенко распорядился изменить статус Крыма в конституции Украины
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    Порошенко распорядился изменить статус Крыма в конституции Украины

    11:48  29 Июня 2017
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    Порошенко распорядился изменить статус Крыма в конституции Украины

    Киев, 29 июня. В Верховной раде рассказали о распоряжении Петра Порошенко изменить статус Крыма в конституции Украины. О поручениях украинского лидера, отданных конституционной комиссии страны сообщил депутат Радикальной партии Юрий Чижмарь.

    «Что касается сегодняшнего дня, то мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», — заявил он в комментарии местным СМИ.

    При этом нардеп уточнил, что сейчас комиссия работает над разделом 10, где описан статус полуострова.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #порошенко
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