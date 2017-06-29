Митю Фомина шокировала смерть экс-солиста «Иванушек»: Он всегда улыбался

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Москва, 29 июня. Певец Митя Фомин прокомментировал смерть экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева и поделился воспоминаниями об ушедшем музыканте.

«Мы все следили за его карьерой. Думали, сейчас у человека все получится. Он заведет семью…Мне всегда он казался парнем очень молодым», — заявил он в интервью Телеканалу 360.

Бывший участник поп-группы Hi-Fi добавил, что Яковлев «всегда улыбался», а также выразил глубочайшие соболезнования гражданской супруге певца Александре Куцевол и всем его поклонникам.

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в четверг утром в возрасте 47 лет. Его гражданская супруга Александра Куцевол сообщила, что музыкант попал в реанимацию из-за двусторонней пневмонии легких с осложнениями.