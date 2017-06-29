Захарова назвала враньем сообщения о шпионской технике на дипсобственности РФ в США

В Избранное

Москва, 29 июня. Спикер внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала ложью сообщения западных СМИ о том, что на объектах российской дипломатической собственности в США «сняты разведывательные антенны». Об этом она сообщила сегодня в ходе брифинга.

Представитель ведомства напомнила, что американские СМИ, в том числе Washington Post, написали, что на отобранных объектах, принадлежащих Москве, в Вашингтоне и Нью-Йорке якобы нашли следы демонтажа антенн, компьютеров и других разведывательных элементов. Издания отмечают, что ссылаются в своих заметках на сотрудников Федерального бюро расследований, проводивших там обыск.