Запад готовит провокации в Сирии в связи с заявлениями о химатаке — МИД РФ

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Москва, 29 июня. У России есть новые данные о готовящихся провокациях Запада в Сирии в связи с заявлениями о возможной химатаке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о наличии данных о подготовке провокаций со стороны западных стран в Сирии. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, речь идет об инсценировках с применением химоружия в сирийских населенных пунктах Саракаб и Арриха.

«Есть новые данные. Мы считаем, что такая инсценировка готовится, — сказала она. — Из конкретики, не исключено, что речь может идти о населенных пунктах Саракаб и Арриха», — добавила российский дипломат.

Такое заявление сделала Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга для СМИ.