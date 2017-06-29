Глава МИД Германии предложил поэтапно снимать санкции с России

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Краснодар, 29 июня. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль считает, что снимать санкции с России необходимо поэтапно. Сокращение списка ограничений должно, по его мнению, происходить по мере выполнения минских соглашений.

Об этом он говорил сегодня во время беседы с журналистами, которая состоялась в Краснодаре.

«Я лично убежден, что санкции можно поэтапно снимать, если будет поэтапный прогресс по выполнению Минских договоренностей. Самое важно при этом — соблюдение перемирия», — подчеркнул глава германского МИД.

Напомним, Габриэль сегодня находится в России. Как сообщалось ранее, он прибыл для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.