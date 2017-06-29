Стали известны подробности ЧП с перевернувшейся лодкой на Ямале

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Ханты-Мансийск, 29 июня. Лодка с пятью местными жителями перевернулась в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, двое из них утонули.

Как стало известно ФАН, предположительно, погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование выживших пока не проводилось, но по словам источника ФАН, в свидетельских показаниях они признались, что употребляли алкоголь перед поездкой на лодке.

Ранее сообщалось, что пять жителей деревни Ямгорт отправились в село Овгорт на моторной лодке. Управлявший судном мужчина не справился с управлением, в результате лодка перевернулась.