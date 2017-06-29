Россия пригрозила США зеркальными мерами после блокировки дипсобственности РФ

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Москва, 29 июня. Россия призывает США отменить блокировку российской дипломатической собственности, заявила в четверг представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, в противном случае Москва оставляет за собой право принять зеркальные меры. Захарова не стала уточнять, о каких именно мерах идет речь, однако подчеркнула, что они находятся в стадии разработки.

Напомним, что в декабре 2016 года администрация бывшего президента США Барака Обама приняла пакет антироссийских санкций за «вмешательство РФ в выборы». В частности, Белый дом распорядился закрыть российским дипломатам доступ к загородным дачам, которые принадлежат постпредству России в Нью-Йорке и посольству в Вашингтоне.