Между строк: в чем подоплека выступления постпреда США при ООН Никки Хейли

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Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая в Конгрессе, сделала ряд заявлений относительно будущего Сирии и месте Соединенных Штатов в этом будущем. Она также сказала, что освобождение Сирии от террористов «идет быстрее, чем ожидалось», но проблему создает Иран, оказывающий поддержку Башару Асаду.

«Сейчас мы должны начать рассматривать, какова будет роль США после ИГ* (запрещена в РФ). Потому что жизнеспособная Сирия — не с Асадом. Нельзя иметь Асада у власти в крепкой Сирии».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) доктор военных наук, военный аналитик, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков назвал формулировку Хейли поразительной:

«Во-первых, Никки Хейли продемонстрировала, что США находятся в отношении Сирии в состоянии стресса. Во-вторых, они даже не могут выработать корректную информационную политику и сделать эффективное заявление. В-третьих, Соединенные Штаты Америки крайне встревожены и готовы идти на самые крайние меры, чтобы остаться в Сирии, потому что отчетливо понимают, что потеряв Сирию, они потеряют весь Ближний Восток. В-четвертых, их союзники по Ближнему Востоку такие, как Саудовская Аравия, фактически не являются их полноценными союзниками и лишь используют США в своих интересах».

По мнению эксперта, Хейли, сама того не желая, выложила главную проблему США:

«Соединенные Штаты вылетают из Сирии. Она также проговорилась, что для Америки борьба с боевиками «Исламского государства»* (запрещено в РФ) не является главной задачей, а лишь инструментом геополитики. Поэтому Хейли и говорит о том, что уничтожение боевиков идет слишком быстро. США этого не хотели. Они должны были бы радоваться тому, что террористов ИГ уничтожают, но этого не происходит».

Следствием этого наш собеседник видит, решение Соединенных Штатов Америки начать систематические удары.

«Первый удар был по Шайрату, сейчас готовят второй. Если не будет какой-то адекватной реакции от России, Ирана и самой Сирии, это будет продолжаться и повторяться. Сейчас мы стоим на пороге прямого военного вмешательства США в Сирию. Причем, уже прямой агрессии против законных войск Башара Асада. Она, по сути, уже началась и будет только нарастать».

Эксперт считает, что Хейли своим выступлением дезавуировала разговор о том, что готовящийся удар по Шайрату преследует цели не допустить химических атак сирийской армии.

Наш собеседник подчеркнул, что сирийская армия не имеет химического оружия:

«Химическое оружие имеют боевики, а Соединенные Штаты лишь используют формальный повод для того, чтобы нанести удар. Надо учесть заявление Вашингтона о том, что удар по Сирии будет наносится без предъявления доказательств применения Сирией химического оружия, что является о прямой военной агрессией без каких бы то ни было ограничений. Трамп идет по стопам Джорджа Буша-младшего, даже еще наглее».

Слова Хейли о законном президенте САР эксперт прокомментировал желанием США сделать из Сирии новый Ирак:

«Без Башара Асада не будет сильной Сирии. Башар Асад, хотят того американцы или нет, стал символом борьбы за независимость сирийского государства».

Эксперт не отрицает, что он совершил много ошибок, но сегодня после шестилетней гражданской войны, Башар Асад не бросил свой народ, остался в Сирии, никуда не сбежав. А потому Сирия только при Башаре Асаде будет сильной, иначе она превратится в очередной Ирак, раздираемый войнами и конфликтами.

Наш собеседник полагает, что США теперь останутся в Сирии до конца и будут бороться за свои интересы самым жестким образом. А заявление Хейли об Иране Константин Сивков объяснил возрастающим шиитским влиянием в регионе:

«Иран создает зоны, контролируемые шиитскими бойцами: это «Хезболла» и Корпус Стражей Исламской революции, которые, признавая единство Сирии, тем не менее, создают зоны с преимущественно шиитским влиянием. В итоге возникает ось Иран—Ирак—Сирия—Ливан с выходом в Средиземное море, которая фактически отсекает Ближний Восток от НАТО, что для США абсолютно неприемлемо».

* Организация запрещена на территории РФ.