Сирия: курды выбили ИГ из деревни к югу от Ракки

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Дамаск, 29 июня. Вооруженные формирований курдской коалиции «Силы демократической Сирии» выбили террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) из небольшой деревни Касрат Афан в югу от осажденного города. В настоящее время пошел уже 23-й день операции по вытеснению террористов ИГ* из Ракки.

Деревня Касрат Афан была очищена после нескольких часов боя между бойцами SDF и бандами террористов. Известно об уничтожении в ходе боя четырех боевиков ИГ, курдские силы сумели захватить два тела..

Напомним, ранее стало известно, что курдские силы сумели прорвать оборону террористов ИГ в западной части Ракки, после чего вступили в бой с террористами на городских улицах.

* Организация запрещена на территории РФ.