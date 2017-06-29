Сати Казанова рассказала, каким человеком был экс-солист «Иванушек» Яковлев

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Москва, 29 июня. Российская популярная исполнительница Сати Казанова прокомментировала новость о смерти бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева.

Она рассказала, что не помнит, чтобы Яковлев когда-то на что-то жаловался, а также добавила, что он был добрейшим человеком.

«Он всегда был таким улыбчивым, таким жизнерадостным, очень живым, очень позитивным. Не было никогда даже омрачения на его лице», — отметила певица.

Казанова выразила соболезнования родственникам певца.

Напомним, ранее стало известно, что Яковлева госпитализировали с диагнозом двусторонняя пневмония. Как рассказали его близкие, экс-солист популярной группы скончался от цирроза печени и пневмонии.

Ранее коллега по группе Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что в шоке от новости об уходе из жизни Яковлева.