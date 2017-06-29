Уральского мальчика, четыре дня блуждавшего по лесу, выписали из больницы

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Екатеринбург, 29 июня. Четырехлетнего мальчика, который несколько дней провел в блужданиях по тайге, выписали из больницы после обследования.

Как сообщают местные СМИ, ребенок полностью здоров и готов вернуться к нормальной жизни, в детском саду его уже ждут друзья и воспитатели. После выписки его встречали родственники и журналисты. Эта история никого не оставила равнодушным.

Напомним, как ранее писало Ura.ru, мальчик потерялся в районе Рефтинского водохранилища, куда семья выехала на отдых. Четыре долгих дня его искали буквально всем миром.

Маленького потеряшку обнаружил один из многочисленных волонтеров, принимавших участие в поисках.