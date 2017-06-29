Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»

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Москва, 29 июня. Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран в состав совета директоров компании «КамАЗ», производящей грузовики. На своем посту он сменил бывшего главу ВЭБа Владимира Дмитриева.

Отметим, что в новый состав совета также вошли глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, его заместитель Игорь Завьялов, а также председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на грузовики «КамАЗ». С января по май компания продала более 10 тыс. грузовиков.