Стакан наполовину полон: Рябков объяснил, как смотреть на отношения с США

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Москва, 29 июня. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о необходимости искать новые пути движения вперед в отношениях России и США, несмотря на все существующие препятствия.

«Нам нужно смотреть на вопросы российско-американских отношений «по-примаковски», говоря проще и приземленнее, видеть, что стакан все-таки наполовину полон, а не на половину пуст», — сказал дипломат в ходе дискуссии об отношениях между Москвы и Вашингтона на Примаковских чтениях.

При этом Рябков заметил, что совокупность обстоятельств, которые сейчас мешают стабилизации отношений, является совершенно уникальной.



