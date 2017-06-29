Скандальный паблик MDK поглумился над смертью экс-солиста «Иванушек» Яковлева

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Москва, 29 июня. Сегодня утром стало известно о скоропостижной смерти экс-солиста «Иванушки International» Олега Яковлева, в скандально известной группе «ВКонтакте» MDK появился неуместный тематический пост, раскритикованный пользователями.

Смерть Олега Яковлева, которому было 47 лет, вызвала большой резонанс в обществе – поклонники «Иванушки International», коллеги по музыкальному цеху, друзья высказывают слова соболезнования семье певца. Однако админы юмористического паблика MDK решили пошутить.

Многие пользователи паблика сочли шутку неуместной и даже циничной. Отметим, что ранее MDK был замешан в громком скандале, связанном с уходом из жизни певицы Жанны Фриске из-за чего сообщество в соцсети было заблокировано на продолжительный срок, пишет Inforeactor.