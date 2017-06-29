Сгорел за полтора месяца: солист «Иванушек» прокомментировал смерть Яковлева

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Москва, 29 июня. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев выразил соболезнования в связи со смертью коллеги Олега Яковлева и заявил, что экс-участник группы сгорел за полтора месяца.

Андреев рассказал, что вместе с Яковлевым снимал новый клип и даже не подозревал, что у коллеги есть проблемы со здоровьем. Более того, бывшие партнеры по группе «Иванушки» поддерживали друг друга в плане здорового образа жизни.

«Еще полтора месяца назад он был полон сил. А вчера я узнал, что он уже неделю лежит в реанимации, это был шок», — цитирует его Life.ru.

Музыкант добавил, что Яковлев боролся за жизнь до последнего.

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в четверг утром в в возрасте 47 лет. Его гражданская супруга Александра Куцевол сообщила, что музыкант попал в реанимацию из-за двусторонней пневмонии легких с осложнениями. По ее словам, певец умер, не приходя в сознание.