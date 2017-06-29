Тиллерсон сообщил Лаврову о появлении заявления по Сирии

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Вашингтон, 29 июня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уведомил главу МИД России Сергея Лаврова о подозрениях в подготовке Сирии к химатаке.

За несколько часов до публикации Вашингтоном заявления по Сирии Тиллерсон связался по телефону с Сергеем Лавровым и сообщил, что США подозревают Сирию в подготовке «новой химической атаки». Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в президентской администрации.

Тиллерсон уведомил Лаврова в том, что применение химического оружия повлечет за собой реакцию США. На это глава российского МИД ответил, что ничего «как всегда» не произойдет.