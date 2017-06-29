Россияне стали втрое чаще умирать из-за плохой воды

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Москва, 29 июня. В России резко возросло количество смертей, связанных с употреблением некачественной питьевой воды. По данным Роспотребнадзора, в 2016 году смертность от употребления грязной воды увеличилась почти в три раза — с 6 тыс. человек в 2015 году до 19 тыс.

Кроме того, в прошлом году на 2% увеличилось число заболеваний мочеполовой системы, органов пищеварения и кожи, что нередко связано с употреблением загрязненной воды из крана. По мнению специалистов, опасные химические вещества в воде появляются из-за устаревших очистных сооружений, старых труб и обеззараживания хлором, передает газета «Известия».