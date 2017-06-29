Меркель объявила о конце кризиса Евросоюза

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Берлин, 29 июня. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу удалось пережить сложный этап. По ее словам, вера в будущее ЕС возвращается.

«Через год после (голосования на референдуме по — ред.) Brexit чувствуется новый дух единства 27 стран ЕС, — сказала она, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением. — После многих драматических событий последних лет для меня это выражение нашего единства».

Меркель также призвала государства Евросоюза сообща преодолевать все вызовы и проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что гарантии Великобритании в отношении правового статуса жителей ЕС на территории королевства после Brexit, являются недостаточными.