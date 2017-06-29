Мэттис уверен, что Сирия серьезно восприняла предупреждение США

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Вашингтон, 29 июня. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Дамаск серьезно воспринял предупреждение Вашингтона о последствиях применения химоружия.

Глава военного ведомства США уверен, что только американское вмешательство остановило якобы новую химическую атаку со стороны Сирийской арабской республики. Вашингтон бездоказательно обвинил Дамаск в подготовке к применению химического оружия. Правительство Асада опровергло эти обвинения.

В разговоре с журналистами Мэттис заявил: «Они этого не сделали». Ранее сообщалось, что в апреле ВМС США нанесли ракетный удар по сирийской базе Шайрат после обвинений в применении отравляющих веществ во время атаки боевиков в Идлибе.