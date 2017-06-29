«Нелепая смерть, я в шоке»: Григорьев-Апполонов об уходе из жизни Олега Яковлева

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Москва, 29 июня. Солист российской поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что до сих пор не может прийти в себя после новости о смерти Олега Яковлева.

По словам 46-летнего музыканта, он находится в шоке от этой ужасной новости. Григорьев-Апполонов также выразил соболезнования всем родным и близким и, конечно, поклонникам певца.

«Это нелепая смерть», — передает слова музыканта RT.

Напомним, Яковлев умер на 48-м году жизни в столичной больнице, не приходя в сознание. Российский певец находился в реанимации — у него было диагностировано двустороннее воспаление легких.