Провинция Алеппо: курды стягивают силы, чтобы остановить Турцию в Африне

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Алеппо, 29 июня. Силы курдского народного ополчения (YPG) и проамериканские «Силы демократической Сирии» (SDF) объединили усилия для противостояния действиям турецкой армии на севере провинции Алеппо. В настоящее время курдские формирования стягиваются в провинцию Африн, где турецкие ВВС и артиллерия регулярно атаковали населенные пункты под предлогом борьбы с курдскими сепаратистами из Рабочей партии Курдистана.

«Силы YPG и SDF сегодня перебросили дополнительные войска и бронетехнику в Алеппо, — сообщил курдскому агентству ARA News один из офицеров сил народного ополчения. — Курдский народ в Африне достаточно страдал от бомбардировок со стороны Турции и нападений их союзников-исламистов. Мы ответим на любые действия Турции против Рожавы — Северной Сирии. Турецкие войска и их союзники-исламисты будут нашей основной целью на этой территории».

Напомним, ранее министр обороны США генерал Джеймс Мэттис объявил, что несмотря на требования союзника по НАТО — Турции — Пентагон не перестанет снабжать курдские формирования оружием: они получат столько, сколько им надо, подчеркнул Мэттис.