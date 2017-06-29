Все работники полигона «Кучино» в Балашихе уволены

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Москва, 29 июня. По решению компании-эксплуатанта ЗАО «Заготовитель» были уволены все работники подмосковного полигона «Кучино».

Как сообщили журналистам в пресс-службе компании, в настоящее время сотрудники полигона ищут работу.

«Всех распустили. Эксплуатировать полигон некому», — отметил бывший пресс-секретарь.

По его словам, что на полигоне работали около 150 человек, часть из них по аутсорсингу.

Напомним, 27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий.