Главный тренер российских конькобежцев попал под машину в Нидерландах

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Амстердам, 29 июня. Главный тренер российской сборной по конькобежному спорту Константин Полтавец попал в ДТП – автомобиль сбил наставника во время велосипедной прогулки в Нидерландах, сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев РФ.

Российский тренер по конькобежному спорту Константин Полтавец в результате наезда автомобиля получил перелом ключицы и был срочно прооперирован. По данным пресс-службы Союза конькобежцев РФ, Полтавец сможет принять участие в будущем сборе команды в Херенвене в Нидерландах, пишет Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по конькобежному спорту Кун Вервей до сентября 2017 года будет тренироваться с российскими спортсменами.