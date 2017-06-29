Путин о «Примаковских чтениях»: Разногласие в мире помогут преодолеть ученые

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Москва, 29 июня. Свободное общение ученых, которое происходит вне политических границ, помогает преодолевать сложности и разногласия, возникающие между разными государствами.

Об этом говорится в приветственном послании, которое направил президент России Владимир Путин в адрес участников открывшихся сегодня «Примаковских чтений».

«В непростой международной ситуации свободное общение ученых, экспертов и аналитиков из разных стран призвано способствовать преодолению разногласий и предубеждений путем обмена полезными соображениями», — процитировал главу государства его помощник Юрий Ушаков.

В приветствии Путина отмечается и тема форума. В этот раз дискуссия посвящена миру в 2035 году. Президент выразил надежду, что в ходе встреч ученым удастся проанализировать события сегодняшнего дня и заглянуть в будущее.