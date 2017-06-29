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Вашингтон, 29 июня. Пентагон готовит новый удар по Сирийской арабской республике под предлогом угрозы «химатаки».

Эксперты уверены, что США намерены вновь применить испытанную схему бездоказательных обвинений перед очередным ударом по стране, которой срочно понадобилась порция «демократии». Сирия уже становилась жертвой «спасительных» ракетных и авиационных ударов американских Вооруженных сил.

После бездоказательного обвинения Дамаска в применении химического оружия в Идлибе последовал удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе. Сирийский истребитель был сбит из-за «угрозы» американским военным на территории Сирии. Правительственные войска САР были атакованы под предлогом приближения к границам собственной страны. Сейчас Вашингтон вновь обвинил власти САР в подготовке новой химической атаки. Доказательств нет, но атака на Сирию уже готовится.