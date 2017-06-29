Новороссия сегодня: киевская полиция планирует теракты в Донбассе, ВСУ готовятся к штурму ДНР и ЛНР

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Донбасс, 29 июня. ВСУ готовятся штурмовать Донбасс. Теракт «Правого сектора»* в Красногоровке. Мелкое воровство украинских офицеров. Прифронтовой Дзержинск может остаться без воды. День конституции в Авдеевке. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Оперативная сводка

Количество обстрелов территорий ДНР и ЛНР после объявленного 24 июня перемирия нарастает. За минувшие сутки киевские силовики 28 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив до трехсот боеприпасов различного калибра по 15 населенным пунктам. В результате обстрелов в ДНР погиб один мирный житель. В ЛНР снайперским выстрелом ранен еще один гражданский.

ВСУ наращивают силы, используя перемирие

Сосредоточение украинскими силовиками запрещенных минскими соглашениями вооружений вдоль линии соприкосновения фиксируется повсеместно.

ДНР: с севера и юго-запада выявлено местонахождение шести единиц САУ «Акация», прибытие четырех единиц 122-мм гаубиц Д-30 и двенадцати единиц автомобильной техники с боеприпасами. Зафиксировано перемещение четырех железнодорожных составов с 18 цистернами ГСМ.

ЛНР: с севера и северо-запада выявлена работа минометной батареи, огневые позиции 120-мм минометов и огневые позиции минометных взводов ВСУ. Вскрыта огневая позиция 122-мм САУ «Гвоздика».

Террористический тандем нацполиции и «Правого сектора»*

Накануне утром украинские СМИ распространили информацию об обстреле населенного пункта Красногоровка (подконтролен ВСУ) с позиций ВС ДНР. В оборонном ведомстве Донецкой народной республики пролили свет на данный инцидент, который правоохранительными органами ДНР был квалифицирован как теракт, и сообщили подробности его подготовки и проведения.

В находящийся под контролем Киева город Авдеевку прибыл заместитель начальника управления полиции в Донецкой области. Цель — подготовка провокаций против мирных жителей подконтрольных ВСУ территорий. В ходе визита высокопоставленный украинский полицейский обсуждал вопросы подготовки и проведения «Правым секторам»** (*националистическая организация, запрещенная в РФ, имеет свое военное крыло — прим.) обстрелов мирных городов. Результаты «рабочих совещаний» чиновника из нацполиции и боевиков испытали на себе утром 28 июня мирные жители Красногоровки.

Мелкие воришки в офицерских погонах ВСУ

О курьезном инциденте сообщили в оборонном ведомстве ДНР. На железнодорожной станции Красный Лиман тыловые офицеры ВСУ в ночное время слили и похитили семь тонн топлива. Топливо было похищено из пятой цистерны от головы состава во время остановки локомотива.

Треть украинцев готова «дать свободу» Донбассу

Украинская социологическая группа «Рейтинг» провела исследование, основной темой которого стал вопрос об отношении украинцев к АТО и к Донбассу.

13% опрошенных считают, что надо дать больше экономических и гуманитарных полномочий Донецку и Луганску, еще 18% высказались за наделение ДНР и ЛНР федеративным статусом в составе Украины.

То есть 31% — практически треть жителей Украины — фактически выразила солидарность с жителями Донбасса. А 12% украинцев и вовсе выступили за то, чтобы «отсечь» ДНР и ЛНР от Украины. Между тем почти половина опрошенных — 43% — высказались против торговой блокады Донбасса.

Демократия как политический режим, с коим отождествляет себя украинское государство, характеризуется одной особенностью — это отражение воли людей в действиях всех ветвей власти. Но, как мы видим даже из данных украинских социологических исследований, сопоставляя их с реальной политикой руководства Украины, действия киевских властей прямо противоположны воле народа.

Гуманитарная катастрофа в Дзержинске

Жители верхних этажей домов Дзержинска (подконтрольный ВСУ прифронтовой город) вынуждены спускаться на нижние этажи, чтобы набрать воду, которая подается по графику не более двух часов в день.

Проблема возникла в результате попаданий снарядов, выпущенных ВСУ, в водовод Горловка-Дзержинск. Восстановление водовода невозможно из-за отсутствия согласования украинской стороной ремонтных работ. Около 30 тысяч жителей могут вообще остаться без воды в связи с надвигающейся на регион жарой. Доказательством тяжелого положения жителей служат и записи в городской группе в соцсети «ВКонтакте», например, такие: «У кого-нибудь уже есть БЛАГО под названием ВОДА? Интересует центр — 3, 4, 5 этаж».

Авдеевка: фейковый праздник

О том, как в прифронтовом городе Авдеевка готовился и проходил праздник в честь Дня конституции Украины, корреспонденту ФАН поведал работник городской сферы образования.

«За четыре недели до праздника из Донецкой ВГА (военно-гражданской администрации) спустили темник по организации праздника, — рассказал собеседник ФАН. — Для проведения массовых мероприятий велели задействовать не менее двухсот детей и подростков из творческих коллективов города. Обязательным условием было наличие у всех участников украинской атрибутики и вышиванок. Конкурсы также расписали: это конкурс рисунков на тему украинских бойцов, конкурс украинских песен и т.д.».

Но «вишенка на торте» была в другом — в практически русскоязычном городе на празднике было вообще запрещено говорить по-русски, рассказал сотрудник авдеевской системы образования.

«В конце последовала установка, чтобы участники мероприятий и творческих коллективов в своих выступлениях и между ними вообще не использовали русскую речь. И это в городе, который более чем на 90% является русскоязычным!» — отметил собеседник ФАН.

* Организация запрещена на территории РФ.