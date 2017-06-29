Захарова предположила, по какому сценарию пойдет новая провокация в Сирии

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Москва, 29 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы США готовы использовать в качестве доказательств курсовые работы и даже стиральные порошки, чтобы обвинить власти Сирии в очередном «преступлении».

По мнению Захаровой, возможен сценарий, при котором джихадисты объявят об очередном преступлении официального Дамаска, а западной публике представят некие доказательства якобы нанесенного химудара — «разные воронки, мутные кадры, фото трупов людей, либо якобы трупов».

«Перед камерами появятся сами боевики, которые будут выступать в качестве очевидцев. Они будут работать на аудиторию. С другой стороны, представители спецслужб США будут делать заявления о стопроцентных данных о том, что виноват режим президента САР Башара Асада. Данные эти никому не предоставят, будут говорить, что они секретные. Будут говорить, что свои источники спецслужбы не раскрывают», — приводит ее слова корреспондент ФАН.

Спикер МИД добавила, что история агрессии против Ирака уже продемонстрировала, что в качестве доказательств может использоваться все, что угодно. Включая курсовую работу студента в качестве секретного доклада и стиральный порошок.