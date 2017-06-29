Путин на саммите G20 проведет полномасштабную встречу с Абэ

В Избранное

Москва, 29 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» проведет встречу с японским премьером Синдзо Абэ, возможны другие контакты «на ногах». Об этом в четверг заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, была договоренность о полноценной встрече Путина на полях саммита G20 с главой правительства Японии.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на встречу Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на полях саммита G20, который пройдет в июле в немецкой Гамбурге.