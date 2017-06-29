Стали известны подробности о найденном в Москве надгробии приближенной Петра I

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Москва, 29 июня. Археологи смогли полностью восстановить надпись, высеченную на надгробной плите жены сподвижника Петра I, обнаруженную у стен Сретенского монастыря на Большой Лубянке в Москве. Как сообщалось ранее, уникальную могильную плиту нашли рабочие при прокладке водопровода.

Ее особая уникальность состоит в том, что фронтальная часть выкрашена синим. Кроме того, на артефакте были обнаружены и следы красной краски, которой расписан периметр надгробия. Точный состав краски ученые смогут определить после того, как проведут химический анализ», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Кроме того, он сообщил, что надпись практически полностью удалось восстановить. Она гласит: «Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день».

Надпись выполнена в обронной технике: рельефные буквы высечены из камня пятистрочной вязью.



