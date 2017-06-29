Сирия: Захарова рассказала о потерях ИГ близ Пальмиры

В Избранное

Москва, 29 июня. Спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала о текущей ситуации в Сирии. По ее данным, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

«В провинции Латакия не осталось населенных пунктов, неприсоединившихся к режиму перемирия», — сообщила она на брифинге в Москве. Российские военные продолжают ежедневный мониторинг обстановки.

По данным дипломата, в настоящее время отряды сирийской армии продолжают наступление в районе границы с Ираком, пересекли границы региона Дейр эз-Зор, а близ Пальмиры выбили террористов ИГ* (запрещена в России) с территории расположенного там газоперерабатывающего завода «Хаян».

Кроме того, отряды правительственных войск заняли стратегическую высоту на севере Хамы, добавила Захарова. Успехи армии САР, по ее словам, сопровождаются разборками между самими боевиками.

* Организация запрещена на территории РФ.