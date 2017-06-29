Остановки в центре Москвы украсят тысячами роз и хризантем

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Москва, 29 июня. Центр российской столицы до 30 июля украсят композиции из более 30 тысяч различных видов цветов. Ими будут украшены 50 остановок общественного транспорта в Третьяковском проезде, на Цветном бульваре, Новом Арбате и Тверской улице.

Кроме того, цветами будут оформлены остановки рядом со станциями метро «Трубная», «Пушкинская», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина». Помимо хризантем, белых лилий и красных роз, в украшении будут использоваться веточки вечнозеленого дерева салал из семейства вересковых и листья тропической лианы монстеры.

На Новом Арбате из цветов создадут Солнце и парад планет. Так, в оформлении Марса, Сатурна и Земли будут использованы розы и зелень разных оттенков и цветов. Солнце в центре композиции будет сделано из желтых хризантем. Новинский бульвар будет украшен клумбой-картиной из розовых бутонов.

Как стало известно, 30 июня с 17.00 до 20.00 и 1 июля с 12.00 до 15.00 возле цветочных скульптур горожанам и гостям столицы будут раздавать розы нового сорта «Москва», передает газета «Вечерняя Москва».

Напомним, накануне сообщалось, что Москва была признана главным тусовочным городом России этим летом. Рейтинг был составлен аналитическим агентством «ТурСтат».