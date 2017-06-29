США отказались предоставить доказательства «новой химической атаки» Сирии

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Вашингтон, 29 июня. Американская администрация якобы обладает данными о предстоящей химатаке Сирии, однако обнародовать ее не собирается.

Это заявление сделала начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Науэрт на вопрос журналистов о какой-либо конкретике о предстоящем использовании Сирией химического оружия ответила категоричное «Нет», но подчеркнула, что США не верят в заявления Дамаска о том, что «Сирия не готовится к химической атаке».

Из всех доказательств начальник пресс-службы Госдепа привела лишь то, что «из прошлого известно о применении Асадом химического оружия, и это вызывает у Вашингтона серьезные опасения». Ранее сообщалось, что и после событий в Идлибе США не смогли предоставить доказательств применения Сирией химического оружия.