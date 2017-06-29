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Педофил из Красноярского края почти год насиловал умственно отсталую падчерицу
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    Педофил из Красноярского края почти год насиловал умственно отсталую падчерицу

    10:48  29 Июня 2017
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    Педофил из Красноярского края почти год насиловал умственно отсталую падчерицу

    Красноярск, 29 июня. Уголовное дело по двум статьям возбуждено против 57-летнего жителя деревни Тагара в Красноярском крае, мужчина подозревается в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней падчерицы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

    Преступления насильственного характера житель Красноярского края совершал почти год, пока об этом стало известно правоохранительным органам. Согласно предварительной версии, 57-летний мужчина с июня 2016 по апрель 2017 года неоднократно насиловал падчерицу. Девочка страдала умственной отсталостью, поэтому никому не сообщала об этом. Ее мать до последнего не знала о совершаемых преступлениях.

    Педофил из Красноярского края почти год насиловал умственно отсталую падчерицу

    «Сотрудникам полиции о произошедшем сообщили соседи семьи. Они стали свидетелями ссоры между отчимом и старшим братом девочки. Подросток просил не трогать его сестру и несколько раз ударил мужчину», — сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.

    Сейчас пострадавшая находится в реабилитационном центре, подозреваемый задержан и уже взят под стражу.

    Автор: Ирина Селезнева
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