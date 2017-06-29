Затишье перед бурей: ударить по Сирии готовы корабли, самолеты и «Томагавки» США

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Корабли военно-морского флота и ударная авиация США, находящиеся в Сирии и на территории сопредельных государств, приведены в полную боевую готовность и могут в любое время нанести удар по авиабазе «Шайрат», сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники. С большой долей вероятности можно предположить, что Пентагон решится на эту атаку, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей доктор военных наук и военный аналитик Константин Сивков.

«У американских военных есть корабли и самолеты, чтобы нанести удар по Сирии, если поступит приказ президента Дональда Трампа», — значится в сообщении телеканала.

По мнению военных аналитиков Пентагона, именно на авиабазе «Шайрат» сирийская армия якобы может готовить боевые отравляющие вещества для удара по террористам, в результате которого пострадает большое количество мирных жителей.

«На самом деле причина в другом: сейчас Вашингтон теряет Сирию, потому что союзные Башару Асаду силы и армия САР вытесняют так называемую «умеренную» оппозицию из районов, откуда она может получать поддержку США и Иордании. Союзники Дамаска движутся по направлению к Ракке и Дейр эз-Зору, и если террористов выбьют из этих населенных пунктов, то фактически все ключевые позиции будут взяты. ССА и курды не смогут в должной мере оказать сопротивление, поэтому Вашингтону выгодно ввести в Сирию свои войска, и они там есть — два батальона морской пехоты и ВДД (воздушно-десантная дивизия — прим. ред.). Но вступление в бой личного состава войск США будет означать фактическое признание начала военного вторжения в Сирию, а это невероятный политический скандал. К тому же будут большие жертвы со стороны американских военных», — поясняет ситуацию Сивков.

Поэтому Соединенным Штатам, не имеющим возможности воспрепятствовать продвижению сирийской войск и их союзников, будет выгодно нанести удары крылатыми ракетами по сирийской авиации, базирующейся на авиабазе «Шайрат».

«Пентагон будет пытаться уничтожить максимальное количество сирийских самолетов, чтобы они не могли поддерживать национальные сухопутные войска. Кстати, у многих есть искаженное представление о том, что авиация Сирии слабая и дохлая, но это не так. По данным полугодовой давности: российская авиагруппировка выполняла от 40 до 50 самолетовылетов в день, а сирийская авиация — от 90 до 110. Причем в ВВС САР летают возрастные пилоты, которым по 50-60 лет. Это люди с колоссальной выучкой, идейно убежденные патриоты, которые работают филигранно и наносят огромный ущерб террористам. Именно поэтому Вашингтон ставит перед собой задачу ударить по «Шайрату», выбив тем самым сирийские ВВС. А химоружие здесь просто предлог», — продолжает эксперт.

Собеседник ФАН уверен, что на этот раз планирование масштабного удара будет более тщательным, чем в прошлый раз. Однако не стоит ждать повторения того, что было 7 апреля, когда США нанесли удар по авиабазе, выпустив 59 крылатых ракет.

«Нужно понимать, что российские военные не останутся в стороне. Они уже передали Дамаску несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», которые могут сбить пресловутые американские «Томагавки». При этом ЗРПК могут работать в автоматическом режиме, без участия личного состава сирийской армии. А это исключает человеческий фактор и возможные ошибки. Работает только надежная автоматика и поэтому нет необходимости в обучении личного состава», — говорит Сивков.

При этом войска США не смогут оказать должного прикрытия своим крылатым ракетам, так как для постановки радиоэлектронного подавления, самолетам РЭП придется проникать вглубь территории страны. А это ставит под удар сложную и дорогостоящую американскую технику.

«Самолетам РЭП придется сближаться с базой, и американцам придется объяснять необходимость такого передвижения техники. К тому же наше командование уже заявило, что западнее Евфрата все воздушные цели будут сопровождаться российскими средствами ПВО. Вот такая ситуация. Если ракеты прикрыты не будут, то нашим ЗРПК будет легко их сбить — время реакции ЗРПК составляет 5-7 секунд, а ракета, которая идет на цель, будет находиться в зоне огня порядка 10-15 секунд. За это время наши «Панцири» по ним точно отработают. Ракета «Томагавк» тихоходная, идет со скоростью в 900 километров в час, не маневрирует, средств помех собственных не имеет, а перед самым ударом она делает «горочку», всем показывая, какая она красивая. Без этой «горки» удар будет не таким точным и в момент, когда она находится в наивысшей точке этой фигуры — она представляет собой отличную мишень», — заключил доктор военных наук.

Напомним, 7 апреля 2017 года США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат, выпустив 59 крылатых ракет «Томагавк». Спустя три дня надзорная организация Protect Democracy подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за ракетного удара по аэродрому «Шайрат» в Сирии.

В минувший понедельник представители Белого дома объявили, что армия Сирии якобы готовит химическую атаку, но доказательств не предоставили. При этом в Вашингтоне пообещали, что за применение боевых отравляющих веществ сирийские власти «заплатят высокую цену». В свою очередь официальный Дамаск подчеркнул, что никогда не использовал химического оружия. В российском внешнеполитическом ведомстве заявления американских властей назвали «чушью» и восприняли их как «приглашение» террористам и оппозиции к провокации.