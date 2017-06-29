Захарова уличила США в масштабной провокации в отношении Сирии

В Избранное

Москва, 29 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередные обвинения США в адрес властей Сирии голословными. По мнению дипломата, заявления американских политиков похожи на масштабную провокацию не только в отношении Сирии, но и в отношении России.

«Имеем возможность видеть, как планировался и реализуется очередной сценарий в отношении Сирии на основе якобы имеющейся информации об оружии массового поражения. Исторически мы уже сталкивались с таким, речь шла о миллионах жертв, в Ираке как минимум погибли сотни тысяч мирных людей», — заявила спикер МИД.

Захарова добавила, что развернутая Вашингтоном и поддержанная Лондоном и Парижем кампания не оригинальна, и этот сценарий уже отрабатывался на ряде регионов.