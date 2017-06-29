Сирия: число поддержавших перемирие населенных пунктов выросло до 1864

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Москва, 29 июня. К режиму прекращения боевых действий в Сирийской республике за сутки присоединились более 30 населенных пунктов. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Российской Федерации.

«В течение суток подписано 32 соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий», — говорится в информационном бюллетене минобороны РФ.

Таким образом, на данный момент количество присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов достигло 1864.

Напомним, ранее стало известно, что российские наблюдатели в Сирии зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки.