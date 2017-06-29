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Кремль: Топтание на месте в отношениях России и США непозволительно
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    Кремль: Топтание на месте в отношениях России и США непозволительно

    10:31  29 Июня 2017
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    Кремль: Топтание на месте в отношениях России и США непозволительно

    Москва, 29 июня. Отношения Москвы и Вашингтона никуда не движутся, такая стагнация непозволительна. Об этом сегодня заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, ждать, пока «улягутся внутриамериканские страсти», можно бесконечно долго.  

    «Мы, конечно, и дальше можем ждать, пока внутриамериканские страсти не улягутся, но такое топтание на месте в отношениях России и США все-таки считаем непозволительным», — сказал официальный представитель Кремля.

    Тема отношений между Москвой и Вашингтоном была поднята сегодня на церемонии открытия «Примаковских чтений».

    Кремль: Топтание на месте в отношениях России и США непозволительно

    Добавим, как заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, русофобия, которой охвачены некоторые политики в США, вредит как самим Штатам, так и становятся камнем преткновения при решении международных проблем.

    Автор: Кира Мирова
    #лавров #ушаков
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