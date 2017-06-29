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Сирия не будет жизнеспособной с Асадом — постпред США в ООН
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    Сирия не будет жизнеспособной с Асадом — постпред США в ООН

    10:43  29 Июня 2017
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    Сирия не будет жизнеспособной с Асадом — постпред США в ООН

    Вашингтон, 29 июня. Власти Соединенных Штатов должны уже сейчас задуматься о том, какую роль они собираются играть в Сирии после того, как будет завершена борьба с террористами «Исламского государства»* (запрещено в РФ). С таким заявлением выступила в комитете по международным делам палаты представителей конгресса США постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

    По словам Хейли, при сохранении власти действующего президента Башара Асада Сирия «не будет жизнеспособна». Вытеснение террористов ИГ* из Сирии, по словам Никки Хейли, «идет быстрее, чем мы ожидали», что создает угрозу возникновения «крепкой Сирии» под властью Башара Асада.

    Сирия не будет жизнеспособной с Асадом — постпред США в ООН

    «Сейчас мы должны начать рассматривать, какова будет роль США после ИГ? Потому что жизнеспособная Сирия — не с Асадом. Нельзя иметь Асада у власти в крепкой Сирии», — объявила Хейли, отметив, что США нужно мобилизоваться, чтобы преодолеть влияние Ирана.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #хейли
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