Сирия не будет жизнеспособной с Асадом — постпред США в ООН

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Вашингтон, 29 июня. Власти Соединенных Штатов должны уже сейчас задуматься о том, какую роль они собираются играть в Сирии после того, как будет завершена борьба с террористами «Исламского государства»* (запрещено в РФ). С таким заявлением выступила в комитете по международным делам палаты представителей конгресса США постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

По словам Хейли, при сохранении власти действующего президента Башара Асада Сирия «не будет жизнеспособна». Вытеснение террористов ИГ* из Сирии, по словам Никки Хейли, «идет быстрее, чем мы ожидали», что создает угрозу возникновения «крепкой Сирии» под властью Башара Асада.

«Сейчас мы должны начать рассматривать, какова будет роль США после ИГ? Потому что жизнеспособная Сирия — не с Асадом. Нельзя иметь Асада у власти в крепкой Сирии», — объявила Хейли, отметив, что США нужно мобилизоваться, чтобы преодолеть влияние Ирана.

* Организация запрещена на территории РФ.