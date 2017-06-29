Суд признал банкротом «Росэнергобанк», входивший в топ-100 крупнейших учреждений

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Москва, 29 июня. Арбитражный суд столицы по заявлению Центрального банка Российской Федерации признал банкротом Росэнергобанк, который до лишения лицензии входил в число 100 крупнейших российских кредитных учреждений по величине денежных активов.

Суд открыл процедуру банкротства в отношении указанного банковского учреждения сроком на 12 месяцев.

Напомним, регулятор в конце мая 2017 года заявил, что «дыра» в капитале организации составляет 23,5 миллиарда рублей: доля активов составляла 18,7 миллиарда рулей при гарантиях в 42,2 миллиарда рублей.

Ранее Банк России лишил лицензий две небанковские кредитные организации.