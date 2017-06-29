ДНР: ВСУ минувшей ночью три часа обстреливали окраины Донецка

В Избранное

Донецк, 29 июня. Киевские силовики минувшим вечером около трех часов обстреливали населенный пункт Александровка на западе Донецка, повреждены жилые строения, сообщил глава местной администрации Константин Чалый.

Накануне вечером около 20-00 ВСУ начали обстрел территории населенного пункта Александровка на западе Донецка. По словам представителя местной администрации Константина Чалого, огонь велся в течение трех часов. В результате обстрелов пострадали дома по улицам Горького и Челюскинцев. Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в населенном пункте Старомихайловка.