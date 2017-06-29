Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск и Латакия

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Москва, 29 июня. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки. Турецкая сторона заявила о пяти случаях стрельбы, о чем сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Согласно приведенной информации, российские представители в комиссии по перемирию за сутки зафиксировали нарушения в провинциях Дамаск – один, Латакия – пять. Турция зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Даръа – два, Дамаск – два, Хама – один.

В районах, контролируемых боевиками запрещенных в РФ террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламское государство»* (ИГ*), установлены основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения.

* Организация запрещена на территории РФ.